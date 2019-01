Price déclare forfait pour le match des étoiles

Les Canadiens de Montréal ont annoncé lundi que Carey Price ne prendra pas part au prochain match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le gardien 31 ans était l’unique représentant du Tricolore à avoir été sélectionné pour l’événement qui se tiendra le 26 janvier à San Jose.

L’organisation montréalaise, par l'entremise de son directeur général Marc Bergevin, a indiqué que cette décision a été prise pour ménager la santé de son athlète.

«Nous avons pris le temps de discuter de la situation avec Carey ainsi qu'avec le personnel médical de l'équipe ce matin, et la meilleure chose pour lui serait de profiter de cette période pour prendre le repos nécessaire et récupérer pleinement lors du week-end du match des étoiles», a expliqué Bergevin dans un communiqué.

«Carey a été incommodé par une blessure pendant un certain temps, et nous voulons nous assurer de compter sur lui bien reposé et en santé pour la deuxième moitié de saison. Carey est très honoré d'avoir une fois de plus été sélectionné par la LNH pour le match des étoiles, et il est en accord avec la décision de l'organisation.»

Price sera donc suspendu pour une rencontre en raison de cette absence. Il devrait rater l’affrontement contre les Devils du New Jersey, le samedi 2 février. Price a été invité à l’ensemble des matchs des étoiles de la LNH depuis la saison 2008-2009.

Le premier choix du CH en 2005 connaît une saison 2018-2019 en dents de scie. Il a maintenu une fiche de 16-11-4, une moyenne de buts alloués de 2,76 et un pourcentage d’efficacité de ,908.