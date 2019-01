Plusieurs voyages pour l’Impact en début de saison

L’Impact de Montréal jouera six fois à l’étranger en saison régulière de la Major League Soccer (MLS) avant de retrouver ses partisans au Stade Saputo.

Déjà, les partisans du Bleu-Blanc-Noir savaient que leur équipe favorite commencera la campagne au domicile des Earthquakes de San Jose, le 2 mars. Or, elle visitera ensuite le Dynamo de Houston (9 mars), l’Orlando City SC (16 mars), le Sporting de Kansas City (30 mars), le New York City FC (6 avril) et le D.C. United (9 avril).

Par ailleurs, tel qu’indiqué par la MLS en décembre dernier, la troupe de l’entraîneur-chef Rémi Garde disputera sa première joute à la maison le 13 avril contre le Crew de Columbus. Il s’agira du premier match d’ouverture à domicile au Stade Saputo dans l’ère MLS.

Le Bleu-Blanc-Noir évoluera quatre fois d’affilée devant ses supporteurs à la fin mai et en juin. De plus, ses deux duels face au Toronto FC auront lieu le 13 juillet à Montréal et le 24 août au BMO Field. L’Impact fera connaissance avec la nouvelle équipe de la MLS, le FC Cincinnati, le 11 mai en Ohio. Celui-ci sera de passage au Québec le 14 septembre.

Le calendrier régulier de la formation montréalaise se terminera avec deux joutes à domicile, soit les 29 septembre et 6 octobre, contre l’Atlanta United FC et les Red Bulls de New York, respectivement. Toutes les rencontres de l’Impact seront diffusées à la chaîne TVA Sports, tout comme le match des étoiles, le 31 juillet, et les éliminatoires de la MLS. Les matchs d’après-saison commenceront d’ailleurs le 19 octobre et la Coupe MLS est prévue le 10 novembre.