La série des Penguins prend fin

Les Blackhawks de Chicago ont mis fin à la série de huit victoires consécutives des Penguins en les battant 5 à 3, dimanche soir, à Pittsburgh.

Les vainqueurs tiraient de l’arrière 3 à 2 en deuxième, mais Duncan Keith a créé l’égalité avant la fin de l’engagement avec son premier de la saison. Dylan Strome a ensuite complété la remontée des siens, tandis que Jonathan Toews a concrétisé la victoire dans un filet désert.

Les favoris de la foule avaient cependant bien amorcé la rencontre en marquant les deux premiers buts, des réussites de Patric Hornqvist et Jake Guentzel. Les Blackhawks ont ensuite créé l’égalité pour une première fois, grâce à des tirs d’Alex DeBrincat et Chris Kunitz. Derick Brassard a marqué l’autre but des perdants.

L’attaquant vedette Patrick Kane a obtenu trois mentions d’aide dans ce duel, ce qui a porté son nombre de passes décisives à 31. Il est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire des Blackhawks à obtenir 30 mentions d’aide ou plus lors de 12 saisons consécutives.

Un rare blanchissage pour Cam Talbot

À Anaheim, Cam Talbot a enregistré un premier blanchissage depuis le premier match de la saison 2017-2018 et les Oilers d’Edmonton ont aisément vaincu les Ducks 4 à 0.

Le gardien de 31 ans a repoussé l’ensemble des 39 lancers dirigés contre lui et a ainsi obtenu le 20e jeu blanc de sa carrière.

Offensivement, les représentants de l’Alberta ont été menés par les performances de Ryan Nugent-Hopkins et Caleb Jones, qui ont fourni chacun deux passes décisives. Les marqueurs ont été Connor McDavid, Jesse Puljujarvi, Kyle Brodziak et Leon Draisaitl.

Ce gain représente seulement une troisième victoire en 10 rencontres pour la troupe de Ken Hitchcock.