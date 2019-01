Jori Lehtera absent à son procès pour trafic de cocaïne

L’attaquant des Flyers de Philadelphie Jori Lehtera ne se présentera pas en cour, mardi en Finlande, là où il est cité à procès pour une affaire de trafic de cocaïne.

Selon le quotidien finlandais Aamulehti, le hockeyeur de 31 ans n’est pas légalement obligé d’être présent sur les lieux, puisque les autorités n’ont pas été en mesure de lui remettre sa convocation.

Lehtera est accusé d'avoir acheté huit grammes de cocaïne auprès d'hommes impliqués dans un réseau de trafiquants. Il fait donc face à une peine de cinq mois de prison.

Les faits reprochés seraient survenus entre les 19 mai et 22 juillet à Tampere, en Finlande. Lehtera a nié être impliqué de quelconque façon dans le dossier en septembre dernier.

Le joueur de centre finlandais évolue dans la Ligue nationale de hockey depuis la saison 2014-2015, lorsqu’il s’était entendu avec les Blues de St. Louis. Il a ensuite été impliqué dans une transaction l’envoyant à Philadelphie en compagnie de deux choix de premier tour pour Brayden Schenn.

Lehtera écoule cette saison la dernière année d'une entente de trois ans et de 14,1 millions $. En 24 joutes en 2018-2019, il a obtenu un but et deux mentions d’aide.