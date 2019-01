David Lemieux a encore Canelo Alvarez dans la mire

Malgré l’annulation de son dernier combat, David Lemieux n’a pas mis une croix sur le projet d’affronter Canelo Alvarez en 2019.

Le promoteur Camille Estephan a indiqué que le projet est toujours dans sa mire et dans celle de son protégé. Bien sûr, on parlerait d’un duel à 168 lb.

«On va essayer de faire ce combat qui pourrait avoir lieu au mois de mai. C’est notre objectif, a indiqué le patron d’EOTM. Pour le moment, c’est notre plan A. On n’a pas encore discuté avec Golden Boy à ce sujet ou pour d’autres duels potentiels.»

Il a bien voulu revenir sur les événements de décembre où Lemieux s’est retrouvé à l’hôpital pendant la phase finale de sa déshydratation.

«David aurait voulu se battre même s’il a connu des ennuis de santé. Il était à deux doigts de la dialyse. On [Estephan et l’entraîneur Marc Ramsay] a décidé que de le faire monter dans le ring aurait été trop risqué, a souligné Estephan. Depuis notre retour à Montréal, j’ai eu au moins trois rencontres avec David et l’ambiance n’était pas à la fête.»

«David a sa part de responsabilités dans ce qui est arrivé.»

Sans entrer dans les chiffres, Lemieux a perdu plusieurs centaines de milliers de dollars lors de sa mésaventure du 14 décembre. S’il ne parvient pas à conclure une entente avec le clan de Canelo Alvarez, cette situation l’aura empêché d’engranger des millions qui lui auraient assuré un après-carrière très confortable.

Artur Beterbiev a annoncé sur son compte Facebook qu’il aura une bonne nouvelle à annoncer dans les prochains jours. Le champion IBF des mi-lourds pourrait dévoiler les détails de la deuxième défense de son titre, mais les négociations sont toujours en cours.

Camille Estephan a annoncé que tous les billets de son gala du 26 janvier au Casino de Montréal ont été vendus. Les gens qui voudront regarder la carte de boxe devront se tourner vers Punching Grace.

Sébastien Bouchard sera la vedette du prochain gala de GYM présenté au Casino de Montréal, le 16 février prochain.