C’est déjà fini pour Denis Shapovalov

La présence du Canadien Denis Shapovalov à Auckland ne passera pas à l’histoire, car il a subi l’élimination aux mains du Portugais Joao Sousa dans un match de premier tour du tournoi disputé en Nouvelle-Zélande, lundi.

Disputant son premier duel de la saison 2019, la septième tête de série de la compétition a perdu 4-6, 6-4 et 6-4 devant le 44e joueur mondial. Celui-ci a eu besoin de 2 h 20 min pour l’emporter.

Détenteur du 27e échelon du circuit de l’ATP, Shapovalov a été capable du meilleur et du pire au service, dominant 11-3 au chapitre des as, mais commettant huit doubles fautes. Malgré sa défaite, il a empoché 111 points, soit cinq de plus que Sousa.

L’Ontarien n’avait pas pris part à une rencontre depuis le Masters de Paris l’automne dernier.

Aucun autre représentant de l’unifolié ne participe à cet événement en simple. Le favori est l’Américain John Isner, qui a obtenu un laissez-passer pour le deuxième tour.