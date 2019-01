Bouchard et Andreescu grimpent au classement

Deux Canadiennes ont effectué d'importants bonds au classement mondial de la WTA après leur passage à Auckland, la semaine dernière.

Âgée de 18 ans, l'Ontarienne Bianca Andreescu a grimpé au 107e rang après avoir atteint la finale du tournoi.

La joueuse originaire de Mississauga s’est inclinée 2-6, 7-5 et 6-1 devant l’Allemande Julia Georges en finale, dimanche, en plus d’avoir renversé deux anciennes numéros 1 mondiales, Caroline Wozniacki et Venus Williams en l'occurrence.

Pour une athlète issue des qualifications, il s’agit de tout un accomplissement.

Bouchard poursuit sa montée

Quant à Eugenie Bouchard, qui avait plié l'échine en quarts de finale face à Goerges, 14e raquette mondiale, la Montréalaise a fait un bond de huit places.

«Genie» occupe désormais le 79e rang de la WTA. Il s'agit de la deuxième plus importante montée parmi les joueuses classées parmi les 80 premières places.

Par ailleurs, sa victoire en doubles lui a permis de faire un saut de 165 places, vers le 132e échelon dans cette catégorie.