Un rappel à l’ordre pour les Islanders

Les Islanders de New York demeurent au plus fort de la course pour une place en séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) et leur acharnement explique en partie leur séquence de six victoires.

La formation new-yorkaise a comblé un retard de 2 à 1 à l’aide de trois buts consécutifs au troisième vingt pour vaincre les Blues de St. Louis 4 à 3 et s’emparer momentanément du premier laissez-passer donnant accès aux matchs d’après-saison dans l’Association de l’Est.

Certes, les hommes de l’entraîneur-chef Barry Trotz sont heureux d’avoir montré toute leur détermination, mais ils souhaitent jouer avec conviction durant 60 minutes et non 20.

«Ce soir [samedi] fut un bel exemple de notre capacité à nous regrouper, a commenté le capitaine Anders Lee au quotidien Newsday. Nous sommes d’accord pour dire que les 40 premières minutes n’ont pas été bonnes. Tout le monde était sur la même longueur d’onde pendant les 20 dernières. On a joué de la bonne façon et grâce [au gardien] Robin Lehner, on n’a pas eu besoin de plus.»

«Ça ne peut pas devenir une habitude. On ne doit pas espérer gagner en ne faisant rien durant deux périodes et compter sur Lehner ou Thomas Greiss pour nous sauver.»

Un cliché

Pour sa part, l’attaquant Jordan Eberle est conscient que les Islanders peuvent offrir de meilleures performances et il a utilisé un cliché pour résumer sa pensée.

«On a trouvé une façon de l’emporter et les bonnes équipes sont en mesure d’accomplir cela. Elles sont capables de gagner même si elles ne jouent pas bien», a-t-il dit.

En revanche, Trotz souhaite voir ses troupiers reprendre de bonnes habitudes, surtout qu’ils détiennent seulement un point d’avance sur les Canadiens de Montréal, neuvièmes dans l’Est.

«Gagner un match qu’on ne devait pas remporter, en croyant que ça allait être facile, c’est une sorte de drapeau rouge, a-t-il émis. Souhaitons qu’il s’agira d’un rappel à l’ordre. À la fin de la saison, les dieux du hockey vont toujours égaler le compte. Ils vont probablement nous enlever un point, car je sens qu’on a volé celui-ci.»