Pierre-Olivier Joseph: les yeux rivés sur la coupe du Président

Échangé aux Voltigeurs de Drummondville durant les Fêtes, le défenseur Pierre-Olivier Joseph s’habitue petit à petit à son nouvel environnement.

«Ça va bien. Je pense que ça prend un peu de temps avant de connaître un peu tout le monde. Mais j’ai eu un accueil chaleureux de la part de la pension des joueurs et de l’organisation», a-t-il mentionné lors d’une entrevue avec Mikaël Lalancette.

Joseph s’est naturellement attaché à l’organisation des Islanders de Charlottetown, avec laquelle il a fait ses débuts dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

«Quand on vient du Québec et que l’on part loin de la maison pour arriver dans un milieu anglophone, on a un peu peur, a avoué Joseph. Mais j’ai tellement été bien accueilli pendant mes trois années et demie [à Charlottetown]. C’est sûr que c’est difficile de partir de là-bas. Les émotions étaient vraiment fortes dans les dernières semaines, mais je suis vraiment content d’être à Drummondville.»

Outre Joseph, les Voltigeurs misent notamment sur les vedettes Maxime Comtois, Joseph Veleno et Nicolas Beaudin. Selon les experts, ils forment l'une des deux équipes à battre dans le circuit Courteau, avec les Huskies de Rouyn-Noranda.

L'espoir des Coyotes de l'Arizona a donc les yeux rivés sur la coupe du Président en cette deuxième moitié de saison.

«Moi et Nic [Nicolas Beaudin], nous sommes rendus là, a-t-il expliqué. On veut mettre un autre défi devant nous. Je pense qu’on a une bonne formation et que nous avons de bonnes chances de se rendre loin.»

