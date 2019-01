Période des transactions: un Drakkar bien meilleur

Après avoir renforcé son attaque et obtenu trois (!!) gardiens lors de la période des transactions dans la LHJMQ, le directeur général du Drakkar de Baie-Comeau, Steve Ahern, est convaincu qu’il a désormais une bien meilleure équipe entre les mains.

«On a fait des ajouts pour avoir de l'impact physique et offensif (...) défensivement, on s'est améliorés aussi», a indiqué l’homme de hockey au micro de TVA Sports, dimanche.

«Aujourd'hui on trouve qu'on est une meilleure équipe et on va se concentrer sur nous malgré que la conférence est difficile», a-t-il admis, assurant que l’équipe allait jouer son style de jeu et qu’elle allait désormais s’affairer à aligner les victoires de façon à demeurer dans le haut du classement.

Quant aux gardiens de but, il a été nécessaire d’en obtenir un troisième lorsque Dereck Baribeau, arrivé des Remparts dans une transaction, a subi une blessure à long terme, a expliqué le directeur général.

«Ce n’était pas évident», a admis Ahern.

«On faisait confiance à notre duo et il a fallu se retourner rapidement. La situation était imprévisible quant à ce qui s'est passé avec Dereck. On n'a pas pris de chance, on y est allés avec Alex d'Orio (obtenu des Sea Dogs) qui est un excellent gardien aussi.»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.