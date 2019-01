Noah Dobson met le cap sur l'Abitibi

C'est confirmé, Noah Dobson passe aux Huskies de Rouyn-Noranda.



Comme l'avançait TVA Sports en décembre, le Titan d’Acadie-Bathurst a échangé le défenseur à la formation de l’Abitibi, dimanche, en retour de ses choix de premier tour en 2019, 2020 et 2021, ainsi qu'un choix de deuxième tour des Saguenéens de Chicoutimi en 2019.

Choix de premier tour, le 12e au total, des Islanders de New York au plus récent repêchage de la Ligue nationale, Dobson a récolté neuf buts et sept mentions d’aide pour 16 points en 28 rencontres cette saison. Lors de la campagne précédente, il a accumulé 69 points en 67 sorties, contribuant à la conquête de la coupe Memorial du Titan, sous les ordres de l’instructeur-chef Mario Pouliot.



Ce dernier est à la barre des Huskies, qui dominent le classement général de la LHJMQ avec 65 points et une reluisante fiche de 32-7-1.



Pendant ce temps, occupe le 18e et dernier rang du circuit Courteau avec 23 points. Acadie-Bathurst n'a que sept gains depuis le début de la campagne.

Dobson a été discret au récent Championnat mondial junior avec Équipe Canada. En cinq présences, il a inscrit un but et deux minutes de punition avec un différentiel de +4.