Les dieux du football assomment les Bears

Cody Parkey avait la victoire au bout du pied, mais sa tentative de botté de 43 verges a frappé la barre verticale et la barre horizontale avant de tomber du mauvais côté au sol et les Bears se sont inclinés par la marque de 16 à 15 devant les Eagles de Philadelphie, dimanche à Chicago dans le cadre du premier tour éliminatoire de la NFL.

Le visage de l'entraîneur-chef Matt Nagy voulait tout dire.

À voir dans la vidéo ci-dessous.

Cody Parkey's would-be game-winning FG hits the crossbar twice sending the Eagles to the Divisional Round. #PHIvsCHI #NFLPlayoffs pic.twitter.com/mchSudQfLL