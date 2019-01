L’Armada des beaux jours

L’Armada de Blainville-Boisbriand ressemblait à l’équipe que Joël Bouchard a dirigée au cours des dernières années, dimanche après-midi, quand elle a terrassé les Cataractes de Shawinigan 6 à 2 au Centre d’excellence Sports Rousseau.

La troupe de Bruce Richardson a ainsi mis fin à une série de cinq rencontres sans victoire.

L’Armada a entamé ce duel avec le couteau entre les dents, marquant à deux reprises lors du premier vingt. Des réussites inscrites par Tyler Hylland et Antoine Demers. En plus de toucher le fond du filet, les favoris de la foule étaient les premiers sur la rondelle et mettaient énormément de pression sur leurs adversaires.

Une recette que les représentants des Laurentides ont également appliquée en deuxième période, ce qui leur a permis d’ajouter trois autres buts. Simon Pinard et le deuxième de Demers ont chassé le gardien Justin Blanchette de la rencontre, lui qui a fait face à 20 tirs en moins de 30 minutes de jeu. C’est Alexander Katerinakis qui a inscrit la cinquième réussite des siens, alors qu’Antoine Coulombe était devant la cage des Cataractes.

L’Armada a ensuite connu une baisse d’énergie en troisième, ce qui a permis aux visiteurs de battre deux fois le gardien Brendan Cregan. Le dernier engagement a aussi permis à Demers de compléter son tour du chapeau, une première dans sa carrière junior. Celui qui a passé les deux dernières campagnes avec les Cataractes a maintenant sept buts cette saison.

L’Armada disputera son prochain match vendredi, alors qu’il recevra la visite des Voltigeurs de Drummondville.