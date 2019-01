Bianca Andreescu perd en finale à Auckland

La Canadienne Bianca Andreescu ne sera pas la plus jeune joueuse à gagner le tournoi d’Auckland, en Nouvelle-Zélande.

La joueuse de 18 ans s’est inclinée dimanche contre la tête de série numéro deux Julia Görges, 2-6, 7-5, 6-1.

Pour l’Allemande, il s’agit d’un exploit, puisque c’est la première joueuse à remporter le tournoi deux années de suite depuis Eleni Daniilidou en 2003-2004.

Pour sa première finale dans un grand tournoi, Bianca Andreescu est entrée sur le court sans nervosité, contrairement à son adversaire, qui lui a laissé mener 0-4 durant la première manche.

La Canadienne, impressionnante par sa puissance et sa précision, a joué sans complexe comme lors de ces précédentes rencontres contre les anciennes numéro un Caroline Wozniacki et Venus Williams et remporte le premier set.

Toutefois, Julia Görges s’est montrée de plus en plus agressive sur le terrain pour surpasser la sensation du tournoi.

Andreescu, qui a passé le tournoi avec des douleurs dans le dos, a alors fait appel à son médecin à la fin de la seconde manche.

Görges en a profité alors pour faire un tour aux toilettes et a semblé plus concentré pour le dernier set.

L'Ontarienne faire un bond d'environ 46 places au classement mondial de la WTA, soit autour du 106e rang.