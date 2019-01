Alex Galchenyuk s’éclate contre les Rangers

Alex Galchenyuk a connu son match le plus productif de la saison en obtenant trois points dans la victoire de 5 à 0 des Coyotes de l’Arizona contre les Rangers de New York, dimanche au Gila River Arena.

L’ancien du Canadien de Montréal a inscrit son septième but de la saison avec un peu plus de trois minutes à écouler à la deuxième période. Bien installé devant la cage adverse, il a récupéré un retour et a enfilé l’aiguille. Cette réussite a mis fin à la journée de travail de Henrik Lundqvist. Le vétéran a failli cinq fois sur 32 tirs.

Son remplaçant, Alexandar Georgiev, a repoussé huit rondelles.

Galchenyuk avait également préparé les deux réussites de Conor Garland, plus tôt dans la rencontre.

L’attaquant de 24 ans compte 21 points en 32 sorties avec sa nouvelle équipe. Avant dimanche, il n’avait pas amassé plus de deux points dans un match dans l’uniforme des Coyotes.

Mario Kempe et Clayton Keller ont été les autres buteurs des vainqueurs.

Devant la cage des Coyotes, Darcy Kuemper a réalisé 23 arrêts pour décrocher son premier blanchissage de la saison.

Encore Max Pacioretty

À Las Vegas, un autre ancien porte-couleurs du Tricolore a brillé dimanche. Max Pacioretty a inscrit le but gagnant pour un deuxième match de suite, cette fois dans un gain de 3 à 2 des Golden Knights contre les Devils du New Jersey.

Il avait également fait la différence vendredi quand les siens ont défait les Ducks d’Anaheim 3 à 2.

Les Golden Knights ont remporté leurs six derniers matchs.

En deuxième période, Pacioretty, qui compte 12 buts à sa fiche, a redirigé le tir de Shea Theodore derrière Keith Kinkaid. L’ancien capitaine du CH a ainsi complété la remontée entamée par Ryan Reaves et Brayden McNabb.

Les Devils avaient pris les devants 2 à 0 dans la rencontre grâce à des buts de Nico Hischier et Ben Lovejoy.

Malcolm Subban a bien fait dans la victoire en bloquant 36 des 38 tirs dirigés vers lui.

Kinkaid a quant à lui été mis au défi 28 fois.

Les «Caps» trouvent le moyen de gagner

À Detroit, les Capitals de Washington ont inscrit deux buts en troisième et ont ainsi vaincu les Red Wings 3 à 2.

La remontée des champions en titre de la Coupe Stanley s’est amorcée quand Alex Ovechkin a repéré Travis Boyd avec une savante passe, ce qui a permis au joueur de centre de facilement vaincre Jimmy Howard.

C’est ensuite Michael Kempny qui a inscrit le but gagnant en fin d’encagement. Sur cette réussite, Evgeny Kuznetsov a obtenu sa deuxième mention d’aide de la rencontre. Il avait également participé au filet de Tom Wilson en première.

Du côté des perdants, Anthony Mantha et Filip Hronek ont réussi à battre le gardien Braden Holtby.