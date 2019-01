Subban touché par l’affection durable du public montréalais

P.K. Subban n’est plus un joueur des Canadiens depuis plus de deux ans maintenant et pourtant, le public montréalais ne manque pas de lui signifier son affection à chaque visite des Predators au Centre Bell.

Ce fut encore le cas, samedi soir, notamment lors de l’échauffement.

«C’est spécial», a admis Subban après le match.

«D'être capable de quitter Montréal et d'y avoir encore beaucoup de partisans qui te soutiennent... beaucoup de joueurs sont venus ici, ont quitté et n'ont pas ce genre de soutien. J'en suis très reconnaissant», a ajouté le flamboyant défenseur.

Subban ne connaît la saison qu’il attendait jusqu’ici et malgré ses deux mentions d’aides obtenues dans la victoire des «Preds», il estime qu’il doit encore trouver son erre d’aller.

«Parfois j'ai l'impression d'être subtil alors que mon jeu est d'attaquer et de bouger les pieds. Je n'y suis pas encore, espérons que ça va venir plus tôt que tard. Je dois continuer à travailler et à jouer le système de l'équipe (...) j'ai gardé les choses simples aujourd'hui et ça a bien été pour moi.»

Subban et les Predators étaient particulièrement heureux de cette victoire obtenue contre les Canadiens, «une très bonne équipe» selon lui.