Pacioretty est papa pour la 4e fois!

Max Pacioretty est papa pour la quatrième fois!

L’attaquant des Golden Knights et sa femme sont les heureux parents d’un quatrième garçon, prénommé Michael.

L’équipe de Las Vegas a d’ailleurs publié une photo du poupon sur Twitter samedi :

Now that’s a proud dad 😃



Congrats to Max Pacioretty and his family on the birth of Michael Pacioretty! 👶#VegasBorn pic.twitter.com/tLrLn6NCFJ