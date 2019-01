Mondial junior: le Canada perd du terrain

Ce Mondial junior est devenu un tournoi gigantesque au fil des années. Une scène sur laquelle les moindres gestes des hockeyeurs de moins de 20 ans sont scrutés à la loupe. Dans cette mondialisation, le Canada a perdu du lustre.

Pendant que les joueurs qui sont la propriété d’équipes de la LNH gagnent en expérience, les prochaines vedettes du circuit Bettman y sont jugées.

C’est également un indicatif permettant de constater que les grandes puissances ne sont plus seules parmi l’élite mondiale. Autrefois, le Canada et la Russie — et ex-URSS — dominaient loin devant. C’était avant que la Suède n’arrive dans le portrait au tournant des années 1990 et que suivent les États-Unis, la République tchèque et la Finlande.

Mais depuis la séquence de cinq médailles d’or consécutives d’Équipe Canada junior (ÉCJ) de 2005 à 2009, il n’y a pas eu un podium identique.

Depuis le championnat 2010 qui était disputé en Saskatchewan, le Canada a récolté six médailles, dont deux d’or, en dix tournois. Et trois médailles depuis sept ans.

Serait-ce que le Canada a ralenti et perdu du terrain sur les autres nations ou serait-ce que le Canada n’est plus aussi intimidant qu’auparavant?

«Je crois que le monde nous rattrape, a soutenu le chef de la direction de Hockey Canada, Tom Renney, lors de son bilan, jeudi. C’est difficile de maintenir nos grandes normes, car ces équipes sont excellentes. Malgré tout, nous désirons être la meilleure équipe à jouer à ce jeu. Ce n’est pas toujours comme cela que ça se déroule.»

Mondialisation

L’entraîneur-chef de la Finlande, Jussi Ahokas, a témoigné que les programmes des nations européennes gagnent en efficacité en plus de pointer l’immense pression sur les jeunes Canadiens.

Il suffit de consulter les vaillants espoirs qui grandissent sur le Vieux Continent avant de s’exiler en Amérique du Nord. En consultant les statistiques du tournoi et celles de la LNH, on distingue une multitude des drapeaux européens parmi les meneurs.

Vingt-quatre heures après l’élimination de son équipe junior à domicile, une première dans l’histoire, Renney ne pouvait pas dresser un bilan complet de la situation.

En livrant des explications nuancées, il a dit avoir apprécié les performances et les efforts des siens sur la patinoire.

Des lunettes roses

Il regardait évidemment le portrait avec des lunettes roses en évitant de pointer les réels problèmes. Une attaque qui s’appuyait sur le premier trio, une défensive hyper conservatrice et un jeu de puissance anémique ont expliqué l’élimination hâtive du Canada.

Malgré tous les efforts, ÉCJ a manqué de mordant et n’a pas été en mesure de se signaler dans les moments opportuns.

Avec cette sixième place, inutile de jeter les plans aux poubelles. Mais une profonde introspection s’impose alors que le Canada est exclu du top 5 pour une deuxième fois en quatre ans. Ce syndrome de supériorité doit être revu.

Aussi fortuit que cela puisse paraître, l’entraîneur-chef de la Suisse, Christian Wohlwend, parlait de karma le matin du 27 décembre lorsqu’il était attablé à son hôtel avec «Le Journal de Montréal» à quelques heures du duel du tour préliminaire contre le Canada.

Il avait alors pointé du doigt le manque d’humilité de certaines formations. Il n’avait pas dit s’il visait le Canada, mais le clin d’œil l’accompagnant voulait tout dire.

La déroute

En affirmant qu’ÉCJ était assurée à 99 % d’une médaille chaque année en raison de son bassin démographique et du talent qui lui sortait par les oreilles, il ne lui laissait qu’un maigre pour cent à une éventuelle déroute. Cette déroute est survenue six jours plus tard.

Le lendemain, le coloré et authentique entraîneur-chef né à Montréal n’a pas hésité à faire un autre clin d’œil.

«Je suis maintenant le seul entraîneur canadien à diriger une équipe au Mondial», n’a-t-il pas manqué de souligner.

Comme l’un des partisans qui agitaient leurs pancartes «Make Canada great again» avec énergie vendredi après-midi au Rogers Arena en clin d’œil au message de campagne électorale du président américain Donald Trump, ne serait-ce pas le moment de redonner au Canada avec humilité ses lettres de noblesse ?