Michael Hutchinson se dresse devant les Canucks

En l’absence des gardiens Frederik Andersen et Garret Sparks, tous deux blessés, Michael Hutchinson a fait le travail devant le filet des Maple Leafs, samedi soir à Toronto, en blanchissant les Canucks de Vancouver 5 à 0.

Il s’agit d’un premier blanchissage en quatre départs cette saison pour Hutchinson, qui a fait face à 28 lancers.

Sur le plan offensif, John Tavares a fait la différence en inscrivant son 27e but de la saison, dès le premier vingt. Quelques minutes plus tard, Trevor Moore a doublé l’avance de l’équipe locale en marquant son premier but en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Auston Matthews s’est illustré dans la victoire en récoltant un but et deux mentions d’aide. Andreas Johnsson et Igor Ozhiganov ont également enfilé l’aiguille pour les Maple Leafs, qui ont obtenu un premier gain en trois matchs.

Blessé à l’aine, Andersen a raté un cinquième match consécutif. Le retour du gardien numéro un des Maple Leafs, qui a participé à l’entraînement des siens en matinée, semble toutefois imminent. Quant à Garret Sparks, victime d’une commotion cérébrale mercredi à l’entraînement, il sera absent pour une durée indéterminée.

De leur côté, les Canucks ont fait pâle figure en l’absence de leur meilleur pointeur, Elias Pettersson. Le joueur-recrue s’est blessé au genou droit jeudi, dans la défaite de 2 à 0 face au Canadien de Montréal, lors d’une collision avec Jesperi Kotkaniemi.

La formation de Vancouver a d’ailleurs subi à Toronto un deuxième blanchissage consécutif et un quatrième en sept matchs.

Devant le filet des visiteurs, Jacob Markstrom a subi une troisième défaite seulement à ses 12 derniers départs après avoir cédé cinq fois sur 34 lancers.

Bonne séquence pour les Bruins

À Boston, les Bruins l’ont emporté 2 à 1 face aux Sabres de Buffalo, signant ainsi leur quatrième victoire consécutive. Il s’agit de leur meilleure séquence depuis le début de la saison.

De retour au jeu après avoir purgé une suspension de trois matchs, David Backes a fait la différence avec son quatrième but de la saison, marqué tôt en deuxième période.

L’attaquant des Bruins avait été sanctionné pour avoir asséné un coup à la tête de Blake Coleman, dans une défaite de 5 à 2 contre les Devils du New Jersey le 28 décembre.

Chris Wagner a touché la cible en première période pour les Bruins tandis que Rasmus Ristolainen a inscrit l’unique but des Sabres. Pour sa part, le gardien Linus Ullmark a brillé dans la défaite en réalisant 39 arrêts.