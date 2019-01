Maxime Comtois jouait avec une blessure sérieuse

L'attaquant Maxime Comtois a participé au Championnat mondial de hockey junior malgré une importante blessure.

Le joueur des Voltigeurs de Drummondville est aux prises avec une épaule disloquée, a-t-il été annoncé dans la nuit de samedi par les Ducks d'Anaheim, l'équipe qui détient ses droits dans la Ligue nationale de hockey.

Le club californien a précisé que son absence sera d'environ deux semaines.

NEWS: Prospect Max Comtois, who served as captain for Team Canada in the #WorldJuniors, played with a separated shoulder in the tournament. He’s out of action for about two weeks. pic.twitter.com/B5rouvJXLx