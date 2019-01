Match des étoiles: les entraîneurs sont connus

La Ligue nationale de hockey a annoncé samedi que Jon Cooper, Paul Maurice, Todd Reirden et Bill Peters seront les entraîneurs en poste durant le week-end du match des étoiles, les 25 et 26 janvier à San Jose.

En vertu du processus de sélection, l'entraîneur-chef de l'équipe affichant le meilleur pourcentage de points (nombre de points divisé par le total de points possible) dans chacune des sections après les matchs de samedi, soit à mi-chemin de la saison régulière, a été choisi.

Cooper (Lightning de Tampa Bay), Reirden (Capitals de Washington), Maurice (Jets de Winnipeg) et Peters (Flames de Calgary) étaient déjà assurés de leur place avant même la présentation des affrontements du jour.

Tampa Bay (32-7-2, ,805) domine la section Atlantique et le classement général. Washington (24-12-4, ,650), Winnipeg (25-13-2, ,650), et Calgary (25-13-4, ,643) occupent la tête dans la Métropolitaine, la Centrale et la Pacifique, respectivement.