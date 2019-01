Les Voltigeurs dominent sans Comtois

Même privés de Maxime Comtois, les Voltigeurs de Drummondville ont explosé à l’attaque, samedi à Shawinigan, pour filer vers une victoire de 8 à 5 face aux Cataractes.

Les visiteurs ont marqué quatre buts, dont deux en désavantage numérique, en deuxième période.

Joseph Veleno et Nicolas Guay ont tous deux touché la cible pendant que leur coéquipier Marc-Olivier Duquette purgeait une pénalité de deux minutes pour obstruction. Ces réussites ont porté l’avance de la formation de Drummondville à 4 à 0.

Jan Drozg a répliqué en inscrivant deux buts en moins de deux minutes pour les Cataractes, mais les Voltigeurs sont revenus à la charge en fin de période. Félix Lauzon et Dawson Mercer leur ont alors redonné une priorité de quatre buts. Drozg a complété son tour du chapeau dans les derniers instants du match.

Pavel Koltygin s’illustre

Pavel Koltygin a connu un fort match du côté des Voltigeurs, cumulant un but et deux mentions d’aide. Brandon Skubel a également tiré son épingle du jeu en amassant trois passes décisives. Pour sa part, Mercer a inscrit ses 20e et 21e buts de la saison.

Alec Reid et Gregor MacLeaod ont été les autres marqueurs pour la formation de Drummondville.

Devant le filet des Voltigeurs, Olivier Rodrigue a fait face à 21 lancers. À l’autre bout de la patinoire, Antoine Coulombe a regagné le banc des Cataractes après avoir alloué six buts sur 32 tirs. En relève, Justin Blanchette a cédé deux fois sur quatre lancers.

Cette victoire est la quatrième consécutive des Voltigeurs, qui se rapprochent à quatre points des Huskies de Rouyn-Noranda et du premier rang du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Comtois sur la touche

Victime d’une dislocation à une épaule lors du Championnat mondial de hockey junior, l'attaquant Maxime Comtois n’était pas en uniforme du côté des Voltigeurs.

Les Ducks d'Anaheim, qui détiennent ses droits dans la Ligue nationale de hockey (LNH), ont indiqué plus tôt en journée que le joueur de 19 ans sera à l’écart du jeu pendant environ deux semaines.