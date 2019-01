Aux quatre coins de la LNH: Ehlers absent pour un bout de temps

L’attaquant des Jets de Winnipeg Nikolaj Ehlers sera à l’écart du jeu au moins jusqu’à la mi-février en raison d’une blessure au haut du corps subie vendredi, durant un match contre les Penguins de Pittsburgh.

L’entraîneur-chef de la formation manitobaine, Paul Maurice, a confirmé la nouvelle le lendemain.

Ehlers a été impliqué dans une collision avec le joueur-vedette Sidney Crosby en première période et s’est immédiatement dirigé vers le vestiaire. Il est revenu au jeu peu après, mais a quitté définitivement la patinoire quelques instants plus tard.

Ancien porte-couleurs des Mooseheads de Halifax dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le Danois de 22 ans a récolté 15 buts et 12 mentions d’aide pour 27 points en 40 affrontements cette saison.

Justin Braun déclare forfait

Les Sharks de San Jose ont inséré samedi le nom du défenseur Justin Braun sur la liste des blessés, à quelques heures de leur match contre le Lightning de Tampa Bay.

L’arrière de 31 ans a été incapable de compléter la rencontre de mercredi face à l’Avalanche du Colorado en raison d’une blessure au genou. Il n’a joué que 6 min 10 s et effectué sept présences sur la patinoire. Braun a inscrit un but et huit mentions d’aide en 42 sorties cette saison, affichant un différentiel de -7.

Pour combler la place vacante, l’équipe californienne a rappelé de son club-école de San Jose le défenseur Jacob Middleton.

Par ailleurs, le vétéran québécois Marc-Édouard Vlasic devrait affronter le Lightning en soirée en dépit d’un problème à un poignet l’ayant empêché de terminer la partie précédente.

San Jose occupe le troisième rang de la section Pacifique.