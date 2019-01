Un nouveau président et un nouvel entraîneur chez le Crew

Le Crew de Columbus repartira à zéro cette année avec l’arrivée du président Tim Bezbatchenko et de l’entraîneur-chef Caleb Porter dont les embauches ont été confirmées vendredi.

Bezbatchenko a quitté le Toronto FC, tel qu’annoncé par le quotidien «Columbus Dispatch» plus tôt cette semaine. L’homme de 37 ans a travaillé dans la Ville Reine de 2013 à 2018, où il assumé les rôles de directeur général et de vice-président aux opérations soccer. Il a notamment mené les «Reds» vers la conquête de la Coupe MLS en 2017.

Pour sa part, Porter, 43 ans, a dirigé les Timbers de Portland de 2013 à 2017. Il a gagné la Coupe MLS en 2015 et a été nommé pilote de l’année dans la Major League Soccer (MLS) en 2013.

«Le passé de Tim, qui a bâti une formation championne, et son expérience en MLS font de lui la personne la plus qualifiée pour occuper le poste de président et amener un leadership solide», ont commenté dans un communiqué les propriétaires du Crew, notamment détenu par Dee et Jimmy Haslam, qui sont à la tête des Browns de Cleveland de la NFL.

«Aussi, Caleb a gagné partout où il est passé. Il a une excellente compréhension de la façon de mettre en place un programme fructueux et il est très respecté pour ses connaissances du soccer et sa capacité à développer les joueurs.»

En 2018, Columbus a pris le cinquième rang de l’Association de l’Est avec une fiche de 14-11-9 et 51 points, atteignant le deuxième tour éliminatoire.