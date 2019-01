Plus de 300 M $ pour Bryce Harper?

Les Nationals de Washington seraient encore dans la course pour retenir les services du voltigeur Bryce Harper, eux qui auraient fait une nouvelle offre nettement supérieure à 300 millions $.

C’est ce qu’a rapporté Jim Bowden, analyste pour la radio de MLB Network, sur son compte Twitter.

En novembre dernier, il avait été rapporté que Harper avait refusé une offre de 10 ans d’une valeur de 300 millions $ des Nationals. Or, cette proposition aurait été bonifiée.

En plus des Nationals, les Dodgers de Los Angeles, les Phillies de Philadelphie et les Cubs de Chicago feraient partie des clubs intéressés à embaucher Harper, qui compte parmi les joueurs autonomes les plus convoités actuellement dans le baseball majeur avec Manny Machado.