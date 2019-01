Le conte de fées se poursuit pour Bianca Andreescu

Le conte de fées de la Canadienne Bianca Andreescu se poursuit puisque la joueuse de 18 ans a atteint les demi-finales du tournoi d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, vendredi.

En effet, lors des quarts de finale, Andreescu, issue des qualifications et 152e joueuse mondiale, a vaincu l'Américaine Venus Williams, sixième favorite du tournoi et 39e au classement de la WTA, en trois manches de 6-7 (1), 6-1 et 6-3.

Le match a duré 2h24.

Ainsi, après avoir vaincu la troisième joueuse mondiale, la Danoise Caroline Wozniacki, Andreescu atteint le premier carré d'as d'un tournoi de la WTA de sa carrière. Il s'agit donc d'une deuxième victoire consécutive contre une ancienne numéro 1 au monde.

Au final, Andreescu a réussi trois as, mais a commis sept doubles fautes. Toutefois, sa rivale n'a réussi aucun as et a commis six doubles fautes.

Andreescu a brisé le service de Williams à neuf occasions.

Lors des demi-finales, la Canadienne croisera le fera avec la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, troisième favorite et 28e au monde. Cette dernière a vaincu aisément l'Espagnol Sara Sorribes Tormo (86e) lors des quarts de finale.

En raison de ce gain, Andreescu se rapprochera du top 100 mondial lors de la publication du prochain classement, autour du 114e échelon. Évidemment, une victoire en demi-finale contre Hsieh changerait la donne complètement.