Joël Teasdale passe aux Huskies!

L'espoir des Canadiens de Montréal Joël Teasdale a été échangé aux Huskies de Rouyn-Noranda dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, vendredi.

En retour de l'attaquant, l'Armada de Blainville-Boisbriand met la main sur le joueur Maximilien Ledoux, un choix de premier tour en 2021 (RN) ainsi qu'un choix de troisième tour en 2019 et des sélections de quatrième tour en 2019, 2020 et 2021.

