Coups à la tête : Mike Peluso poursuit les Devils

L’ancien dur à cuire Mike Peluso poursuit les Devils du New Jersey pour lui avoir caché l’importance des blessures à la tête qu’il a subies au cours de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

La poursuite déposée par Peluso jeudi devant une cour fédérale du New Jersey vise également l’ancien directeur général des Devils Lou Lamoriello, ainsi que les médecins Marvin I. Ruderman, Barry Fisher et Len Jaffe, selon le site NJ.com.

Une blessure au cerveau subie par Peluso le 18 décembre 1993 se trouve au cœur de cette affaire. L’ancien attaquant atteste que l’équipe et ses médecins ont «intentionnellement, délibérément, frauduleusement, et sans aucun égard», caché la vraie nature de sa blessure. Cela aurait entraîné d’autres problèmes qui ont miné le reste de sa carrière dans la LNH.

L’Américain a finalement pris sa retraite en 1998, alors qu’il était âgé de 32 ans. Selon la poursuite, Peluso serait sujet à des crises d’épilepsie depuis 1994 et présenterait des signes précoces de démence, deux symptômes liés aux commotions cérébrales.

L’ancien joueur reproche notamment aux Devils d’avoir ignoré en 1994 le rapport du Dr Ruderman, un neurologue, qui indiquait que tout autre traumatisme à la tête provoquerait davantage de crises d’épilepsie et de dommages cérébraux.

Peluso a disputé 10 saisons dans la LNH, dont quatre avec les Devils du New Jersey, entre 1989 et 1998. En 458 matchs, il a cumulé 90 points et 1951 minutes de pénalité.