CMHJ: Ryan Poehling et les Américains en finale

L’espoir du Canadien Ryan Poehling et les Américains ont accédé à la finale du Championnat mondial de hockey junior en venant à bout des Russes 2 à 1 en demi-finale.

Le choix de premier tour du Tricolore en 2017 (25e au total), absent de la feuille de pointage cette fois, s'impose toujours comme un favori pour le titre de joueur par excellence du tournoi.

Oliver Wahlstrom, l'espoir des Islanders de New York, a ouvert la marque en première période. L'Américain Alexander Chmelevski en a rajouté au début du deuxième engagement, avant de voir le Russe Grigori Denisenko couper l'avance de moitié.

Les Américains, champions quatre fois de l'événement depuis 1977, tâcheront de se mériter une deuxième médaille d'or en trois ans. Ils avaient remporté le bronze l'an dernier alors que le Canada avait fait été de sa suprématie du hockey junior mondial.

L'autre espoir des Canadiens, qui s'aligne avec les Américains, le gardien Cayden Primeau a été élu joueur du match. Poehling, Jason Robertson et Mikey Anderson ont été nommés les trois meilleurs joueurs américains par leurs entraîneurs.

