Cinq raisons de s’ennuyer de P.K. Subban

La visite des Predators de Nashville au Centre Bell samedi signifie que les partisans montréalais de P.K. Subban pourront applaudir le défenseur qui affrontera son ancienne équipe pour une première fois en 2018-2019.

En dépit d’une blessure au haut du corps lui ayant fait manquer quelques semaines d’activités plus tôt cette saison, le célèbre numéro 76 continue d’attirer les regards grâce à sa personnalité extravertie et sa jovialité. Partout où il passe, Subban ne passe pas inaperçu, au grand plaisir de ses admirateurs et au grand dam de ses dénigreurs.

Aussi, certains amateurs de la Sainte-Flanelle ne se gênent pas pour admettre leur tristesse quant au départ de l’arrière torontois, le 29 juin 2016, tout en critiquant la transaction conclue par le directeur général Marc Bergevin avec Nashville. Voici d’ailleurs cinq raisons pour lesquelles une partie du public d’ici continue de pleurer l’absence de Subban.

- Un sourire éternel

Dans la quasi-totalité de ses apparitions publiques, Subban montre à ses interlocuteurs son plus beau sourire et se veut un très bon vendeur; au plan marketing, il est difficile à battre.

Et dans le feu de l’action, il lui arrive souvent d’afficher ses états d’âme avec des célébrations hors de l’ordinaire après un but, que cela plaise ou non à ses adversaires et aussi, à ses coéquipiers. Quand il évoluait avec le Tricolore, des observateurs s’interrogeaient à savoir si l’excentricité du défenseur dérangeait à l’intérieur du vestiaire. Or, il pouvait à sa façon sortir ses semblables de leur zone de confort, leur évitant de sombrer dans la complaisance ou la nonchalance.

Pendant ce temps, l’intimidant Shea Weber – échangé au Canadien en retour de Subban – semble aussi sympathique qu’un mur de briques.

- Une explosion

En Subban, le Canadien a laissé aller un arrière habile pour transporter la rondelle. Il est reconnu pour ses sorties de zone explosives, ce qui est un peu l’opposé de Weber, plus lent à se déplacer. Pendant de nombreuses années, les amateurs du Bleu-Blanc-Rouge ont admiré les montées à l’emporte-pièce – parfois dangereuses pour l’équipe – de l’Ontarien qui pouvait créer des brèches dans la défense ennemie.

Même s’il ne mise pas sur un lancer aussi foudroyant que Weber, Subban peut se démarquer en avantage numérique. Il compte 43 buts avec un homme en plus depuis le début de sa carrière. Le droitier aurait certes pu aider l’unité du Tricolore qui en arrache cette saison.

- L’ami des enfants

Le porte-couleurs des Predators aime aider son prochain, surtout les plus jeunes. Il est inutile de rappeler toutes les causes caritatives qu’il a embrassées depuis plusieurs années. La plus importante est évidemment celle de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, à qui il s’est engagé en 2015 à remettre 10 millions $ en sept ans. Il continue de supporter celle-ci, comme ce fut le cas durant les Fêtes par le biais de publicités à la radio anglophone montréalaise.

L’implication de Subban ne s’arrête pas là. Notons également sa clinique de hockey annuelle se déroulant dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro à la fin août. Cette école qu’il supervise attire des dizaines de jeunes participants soucieux d’améliorer leurs aptitudes sur la glace.

- Un humoriste

Malgré son éloignement de Montréal, Subban n’hésite pas à revenir en ville s’il en a l’occasion, même en plein été. Ayant plus d’une corde à son arc, il a notamment pu montrer ses talents d’humoriste en animant un gala de la version anglaise du Festival Juste pour Rire (Just for Laughs Festival) en août 2016, dans lequel il a évoqué les critiques concernant son caractère flamboyant.

À la télévision, le public l’a remarqué à quelques reprises lors de certaines publicités de Bridgestone, de Boston Pizza (aux côtés de Louis Morissette) et de RW&CO, entre autres. D’ailleurs, les téléspectateurs rêvent toujours au moment où Subban leur livrera une pizza savoureuse à leur porte.

- Lindsey Vonn

Si Subban évoluait encore à Montréal, les gens d’ici auraient pu faire connaissance avec l’amie de cœur du hockeyeur, la skieuse américaine Lindsey Vonn. Le couple de renom s’est formé en 2018 et ses deux membres se sont affichés en public de façon ponctuelle, particulièrement dans les événements mondains. Et tout indique que nous n’avons pas fini de les voir ensemble.