Cette semaine dans l’univers de la WWE: «Mean» Gene nous quitte, Cena revient

Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2019. Tout ce que vous désirez, mais surtout de la santé et de la bonne lutte!

Une des voix les plus associées avec la WWE est décédée mercredi, en l’occurrence «Mean» Gene Okerlund. Animateur et intervieweur hors pair, il faisait partie du paysage télévisuel de la lutte professionnelle depuis plus de 40 ans. Après avoir débuté avec l’AWA en 1970, il a fait partie du raid que Vince McMahon a effectué à l’AWA à la fin 1983 lorsqu’il était sur le point d’exploser sur la scène nationale. Ses entrevues avec Hulk Hogan, André The Giant et Macho Man étaient souvent des classiques. En 1993, il est parti pour la WCW où il est demeuré jusqu’à la fermeture de la compagnie en 2001, faisant ainsi partie des deux plus grandes époques qu’a connue la lutte, soit l’ère «Rock and Wrestling» et l’ère de la guerre des lundis soirs. Il est par la suite revenu à la WWE dans des rôles occasionnels. On l’avait vu pour la dernière fois en janvier dernier lors du Raw25. Il fut intronisé au Temple de la Renommée de la WWE en 2006 et 10 ans plus tard, dans celui du Wrestling Observer Newsletter. Il avait obtenu son surnom de Jesse Ventura dans le temps de l’AWA. Il était l’un de meilleurs amis du Québécois Pat Patterson, les deux ayant d’ailleurs participé à l’émission «Legends House». Il est décédé suite à une vilaine chute qui a empiré son état de santé déjà précaire. Il était âgé de 76 ans. Voici une vidéo récapitulative de sa carrière.

Quelle bonne idée de jumeler Becky Lynch et John Cena dans un segment au micro et dans un match. Ça élève vraiment Lynch comme vedette, sans compter que le scénario était très bien pensé. Voir Lynch lancer Cena à l’extérieur de l’arène pour le faire tomber elle-même était du pur génie et la bonne chose à faire. Du vrai bonbon que ce segment.

Avez-vous regardé attentivement le match par équipe entre Ronda et Natalya contre Nia et Tamina? Je vous annonce officiellement que Rousey est de loin supérieur à Jax. Si vous doutiez encore, prenez le temps de regarder ce match. C’est fou comment elle s’est améliorée depuis un an. Elle se permet même de faire de la haute voltige.

NXT n’avait qu’un match cette semaine, le reste étant une émission récapitulative de l’année 2018.

Pour les nostalgiques, aujourd’hui (4 janvier) marque les 20 ans d’un des moments les plus tristes de l’histoire de la lutte professionnelle, le «Finger Poker of Doom».

C’était le deuxième plus gros événement de la lutte au monde ce matin, Wrestle Kingdom 13 de la New Japan Pro Wrestling. L’ancien lutteur de la WWE Chris Jericho a perdu son titre. Est-ce qu’un retour à la WWE est à prévoir ou s’il va signer avec All Elite Wrestling? De plus, Kushida a aussi perdu son titre et plusieurs rumeurs l’envoient dans l’univers de la WWE. Un nouveau visage à prévoir? À suivre.

L’ancien champion par équipe de la WWE, le Québécois Pierre-Carl Ouellet sera en action à Montréal ce samedi le 5 janvier, à la Fédération de Lutte québécoise du promoteur Carl Leduc, fils de l’ancien lutteur Paul Leduc. Je serai d’ailleurs l’animateur invité de la soirée. Consultez le lien suivant pour de plus amples détails https://www.facebook.com/FLQWrestling/

Matchs de la semaine

AJ Styles c. Rey Mysterio c. Mustafa Ali c. Samoa Joe c. Randy Orton Drew McIntyre c. Dolph Ziggler Becky Lynch et John Cena c. Zelina Vega et Andrade « Cien » Almas

Vidéo de la semaine

Un an plus tard, quelle amélioration de Ronda!

Résultats rapides

Detroit, Michigan

Drew McIntyre a battu Dolph Ziggler dans un match de cage

Apollo Crews a remporté une bataille royale lui donnant la chance d’affronter Dean Ambrose pour le titre Intercontinental

Sasha Banks, Ember Moon et Bayley ont vaincu le Riott Squad

Bobby Lashley a battu Seth Rollins par disqualification

Jinder Mahal et les frères Singh ont défait Heath Slater et Rhyno

Le champion Intercontinental Dean Ambrose a vaincu Apollo Crews

Ronda Rousey et Natalya ont battu Nia Jax et Tamina

Vidéos de la semaine

Les cheveux de John Cena...l’intervention de Becky Lynch!

Quelle fin de combat!

Résultats rapides

Pittsburgh, Pennsylvanie

Samoa Joe a battu Jeff Hardy

Sonya Deville acc. par Mandy Rose a défait Naomi

Becky Lynch et John Cena ont vaincu Zelina Vega et Andrade « Cien » Almas

AJ Styles a défait Rey Mysterio, Mustafa Ali, Samoa Joe et Randy Orton afin d’affronter le champion de la WWE Daniel Bryan au Royal Rumble

Vidéo de la semaine

On ne peut pas se tromper avec ces deux-là!

Résultats rapides

Pittsburgh, Pennsylvanie

Kalisto a battu Lio Rush pour faire partie du match de championnat au Royal Rumble

Akira Kozawa a défait Drew Gulak pour faire partie du match de championnat au Royal Rumble

Vidéo de la semaine

Riddle c. Ohno II

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Matt Riddle a battu Kassius Ohno

Vidéo de la semaine

Fan de ces deux lutteuses. Vous devriez l’être aussi!

Résultats rapides (deux émissions cette semaine)

Liverpool, Royaume-Uni

Travis Banks a battu Jamie Ahmed

Marcel Barthel et Fabian Aichner a défait Amir Jordan et Kenny Williams

Jinny a vaincu Candyfloss

Moustache Mountain ont battu Gallus (Mark Coffey & Wolfgang) dans la demi-finale du tournoi pour les titres par équipe NXT Royaume-Uni

Toni Storm a battu Deonna Purrazzo

Mike Hitchman a défait Josh Morrell

Eddie Dennis et Dave Mastiff s’est soldé par une double disqualification

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

