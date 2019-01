Attention aux Mooseheads!

Les Mooseheads de Halifax n’auront pas volé leur invitation à la prochaine Coupe Memorial, eux qui font définitivement partie des meilleures formations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Encore vendredi soir, à Halifax, ils ont montré une certaine domination dans un gain de 6 à 3 face à l’Océanic de Rimouski.

L’attaquant Raphaël Lavoie, qui est originaire de Chambly, a notamment profité de la rencontre pour inscrire deux buts, ses 18e et 19e de la saison.

Les Mooseheads, qui seront les hôtes de la Coupe Memorial du 17 au 26 mai, peuvent aussi compter sur le gardien Alexis Gravel. Le jeune homme d’Asbestos, qui a repoussé 31 rondelles contre l’Océanic, a récemment été nommé gardien par excellence du mois de décembre dans la LHJMQ. Gravel a présenté une fiche de 6-1-1 le mois dernier, tout en affichant une moyenne de buts alloués de 1,61 et un taux d’efficacité de ,946.

Dans la défaite de l’Océanic, le jeune Alexis Lafrenière, qui effectuait un retour avec la formation rimouskoise après sa participation au Championnat mondial de hockey junior, a participé au premier but des siens. Il a effectivement récolté une mention d’aide sur le filet inscrit par Olivier Garneau en deuxième période lors d’une supériorité numérique.

Les Remparts de Québec (16-14-8) devront maintenant se méfier des Mooseheads (27-8-2), ce samedi soir, puisque les deux formations s’affrontent à Halifax.

Les Remparts l'emportent en prolongation

On a cru un instant que la soirée allait être longue pour les Remparts de Québec quand les Wildcats ont pris les devants dès la 43e seconde de jeu. La bande de Patrick Roy s’est vite ressaisie, en route vers une victoire de 4-3 en prolongation face à l’une des meilleures formations de la LHJMQ, vendredi soir, à Moncton.

Pierrick Dubé a joué les héros à 1 :34 du surtemps en acceptant la passe d’Andrew Coxhead pour permettre aux siens d’entamer du bon pied ce voyage dans les Maritimes ainsi que la nouvelle année après la dégelée de 7 à 1 le 31 décembre à Rimouski. Quelques secondes plus tôt, Dubé avait effleuré le poteau alors qu’il s’était retrouvé seul devant le gardien Francis Leclerc.

«Je pensais que j’étais proche du gardien et qu’il allait harponner la rondelle. On a bien récupéré la rondelle ensuite. En travaillant, les bonnes choses arrivent, et c’est l’identité de notre équipe depuis le début de la saison», a lancé l’attaquant de 17 ans dont il s’agissait de la 10e réussite.

Roy satisfait

Mécontent de l’effort des siens à l’issue de l’entraînement de mercredi, l’entraîneur-chef se réjouissait de la réponse de ses ouailles. Les Remparts ont été en mesure de combler un écart de 3-1 à partir du milieu de la période médiane, créant l’égalité grâce à la belle pièce de jeu de Dylan Schives qui a marqué d’un tir du revers.

«On a travaillé beaucoup notre défensive de zone hier [jeudi] et ça a payé. On a été capable de maintenir notre intensité pendant tout le match et j’en suis bien content. L’arrivée de Luke [Kutkevicius] nous amène de la profondeur et ça nous a donné quatre bons trios», a commenté Roy près du vestiaire.

Mine de rien, ce gain a aidé les Diables rouges à se forger une fiche de ,500 en l’absence de Philipp Kurashev, actif au Mondial junior avec la Suisse. Le dernier test sans le joueur étoile, et tout un ce sera, aura lieu à Halifax, samedi soir.

«On a réussi à obtenir six points sur une possibilité de 12 à date», a souligné Roy.

5e défaite consécutive pour l'Armada

L’Armada de Blainville-Boisbriand a subi un cinquième revers consécutif, vendredi soir, au Centre Air Creebec, en s’inclinant 3 à 2 devant les Foreurs de Val-d’Or.

Cette victoire a d’ailleurs permis à la formation abitibienne de devancer l’Armada au classement.

Le jeune gardien des Foreurs Jonathan Lemieux s’est dressé devant la troupe de Bruce Richardson au cours des deux premiers engagements. Le portier de 17 ans a finalement alloué deux buts aux visiteurs au troisième vingt.

Le joueur de centre Luke Henman a été le premier à s’inscrire au pointage pour l’Armada, en complétant le jeu amorcé par Jasper Rannisto. Peyton Hoyt a réduit l’écart encore davantage à mi-chemin en troisième période. Mais Lemieux a ensuite fermé la porte pour assurer la victoire aux Foreurs. Il a repoussé pas moins de 36 tirs au cours de la rencontre.

Sur le plan offensif, Anthony Allepot et Julien Tessier ont contribué pour l’équipe locale en obtenant chacun deux mentions d’aide. Jérémy Michel a ouvert la marque pour les Foreurs à la fin du premier engagement, tandis qu’Ivan Kozlov a doublé leur avance en milieu de rencontre. Maxence Guenette a complété le pointage dans la première minute de jeu du troisième tiers.

Acquis du Phoenix de Sherbrooke mercredi, Brendan Creegan en était à un deuxième départ en autant de soirs devant le filet de l’Armada. Le gardien de 20 ans a cédé trois fois sur 39 lancers pour subir un second revers avec sa nouvelle formation.

L’Armada tentera de renouer avec la victoire dimanche, au Centre d'excellence Sports Rousseau, où les Cataractes de Shawinigan seront de passage.