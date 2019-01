Vasek Pospisil doit rater les Internationaux d’Australie

Le Canadien Vasek Pospisil ne participera pas aux Internationaux d’Australie, lui qui n’est pas encore totalement remis d’une blessure au dos.

Pospisil en a fait l’annonce, jeudi, sur son compte Twitter.

Very sad to have to withdraw from the @AustralianOpen today. Unfortunately I have yet to fully recover from the back injury I sustained in October. Hope to be back soon.