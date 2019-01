Simon Després refuse une offre du Rocket

Le défenseur Simon Després a refusé une offre de contrat à un volet avec le Rocket de Laval, le club-école des Canadiens de Montréal.

La formation de la Ligue américaine de hockey a confirmé le tout, jeudi.

Le Rocket de Laval a annoncé aujourd’hui avoir fait une offre de contrat (AHL, un volet) au défenseur et joueur autonome Simon Després.

Després a pris la décision de poursuivre d’autres opportunités de carrière. Il ne se rapportera pas au Rocket de Laval. — Rocket de Laval (@RocketLaval) January 3, 2019

Després avait déjà refusé une proposition semblable après avoir été retranché du dernier camp d’entraînement du Tricolore. Il avait ensuite accepté un contrat d’essai professionnel avec le Rocket au début du mois de décembre dans le but de se préparer pour la Coupe Spengler. Il a marqué un but et ajouté une aide en cinq parties.

Sélectionné au premier tour au repêchage de la Ligue nationale de hockey par les Penguins de Pittsburgh en 2009, le Québécois a disputé 193 matchs avec les Penguins et les Ducks d’Anaheim. Il a marqué six buts et cumulé 43 points.