Aux 4 coins de la LNH: John Hynes reçoit un cadeau

Les Devils du New Jersey ont accordé jeudi une prolongation de contrat de plusieurs années à leur entraîneur-chef John Hynes, et ce, même s’ils demeurent éloignés d’une place en séries éliminatoires.

L’homme de 43 ans en est à sa quatrième campagne comme pilote et a mené sa troupe à la phase d’après-saison en 2017-2018, lorsque les Devils ont présenté un dossier de 44-29-9. Cependant, le scénario risque de ne pas se répéter le printemps prochain, puisque le club occupait le 13e rang de l’Association de l’Est avec 15 gains en 39 sorties en date de jeudi.

«Nous avons mis en place des standards relatifs à nos attentes : ils touchent comment nous agissons, nous nous entraînons et nous jouons, a déclaré Hynes dans un communiqué. Durant mon séjour ici, la direction, les recruteurs, les instructeurs, les joueurs et les membres du personnel ont travaillé sans cesse pour instaurer cette culture. Nous continuerons d’insister sur l’importance des bienfaits de compétitionner, de bien se préparer et de faire preuve de détermination.»

«Le leadership de John a été primordial quant au système de développement des joueurs que nous souhaitons bâtir, a ajouté le directeur général Ray Shero. Il a inculqué ses connaissances à un groupe de vétérans, tout en aidant nos joueurs à acquérir davantage d’expérience. John doit recevoir le crédit pour la progression de cette équipe sous sa gouverne et par son engagement, nous avons confiance de le voir jouer un rôle important dans nos succès.»

Derrière Lemaire

Hynes est par ailleurs un ancien instructeur-chef de l’équipe nationale des États-Unis, qu’il a dirigée au Championnat du monde 2016. Le natif du Rhode Island compte 125 victoires à vie comme entraîneur des Diables, ce qui lui vaut le deuxième échelon de l’histoire de la concession derrière Jacques Lemaire.

Les Devils visiteront les Coyotes de l’Arizona, vendredi. Ils ont vu les Stars de Dallas freiner leur séquence de trois gains, mercredi, ceux-ci l’emportant 5 à 4.

Joakim Nordstrom sérieusement amoché

L’attaquant des Bruins de Boston Joakim Nordstrom manquera au moins trois semaines d’activités en raison d’une fracture du péroné subie pendant la Classique hivernale, mardi.

C’est ce qu’a rapporté jeudi le compte Twitter du quotidien «Boston Globe». Nordstrom a passé plus de 13 minutes sur la patinoire du stade l’Université Notre Dame lors du gain de 4 à 2 des siens aux dépens des Blackhawks de Chicago. Les circonstances entourant la survenue de son problème n’ont pas été précisées par les Bruins.

Cette saison, le Suédois a inscrit cinq buts et deux mentions d’aide en 39 parties, tout en conservant un différentiel de -4.

Par ailleurs, le défenseur Charlie McAvoy ratera au moins deux autres joutes à cause d’une blessure au bas du corps, a confirmé son entraîneur-chef Bruce Cassidy.

Occupant le troisième rang de la section Atlantique, Boston avait rendez-vous avec les Flames de Calgary au TD Garden en soirée, jeudi.

Une promotion pour un Québécois chez les Coyotes

Les Coyotes de l’Arizona ont rappelé jeudi l’attaquant québécois Laurent Dauphin de leur filiale de Tucson.

Le Repentignois de 23 ans a récolté six buts et 12 mentions d’aide pour 18 points en 30 matchs de la Ligue américaine de hockey cette saison. Ancien porte-couleurs des Saguenéens de Chicoutimi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Dauphin a participé à 34 rencontres avec les Coyotes en carrière. Sa dernière présence dans la Ligue nationale remonte à la saison passée.

Par ailleurs, ce rappel pourrait permettre à l’organisation de l’Ouest américain de placer le nom de Nick Schmaltz – blessé au bas du corps – sur la liste des éclopés.

La formation de l’Arizona accueillera les Devils du New Jersey, vendredi.