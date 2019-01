L'entraîneur-chef suisse, un personnage unique

Christian Wohlwend est un personnage unique. Le genre d’entraîneur qui détonne dans le paysage du hockey.

L'instructeur-chef n’hésite jamais à donner son opinion et à enguirlander ses joueurs qui ont erré. Et il n’hésite surtout pas à leur donner de l’amour.

Le pilote de la Suisse croit en cette énergie positive pour propulser une troupe. On l’a vu engueuler en direct Sandro Schmid sur le banc, alors qu’il restait moins de trois minutes au match contre la Suède, mercredi. N’empêche, il l’aime comme son propre enfant.

«L’énergie la plus intense, c’est l’amour. Je sais que je suis exigeant envers mes joueurs. J’appelle ça l’amour dur, a-t-il blagué jeudi dans un point de presse durant lequel il a multiplié les déclarations aussi colorées qu’amusantes. J’exprime mes émotions. Je suis authentique. Un joueur est un être humain. Il sent, écoute et sait ce qui se passe. Je suis honnête avec chacun de mes joueurs.

«Je suis un passionné, je suis énergique, a-t-il ajouté. Je crois aux énergies. Il faut démontrer de l’amour et le partager.»

Pas à la plage

Le Suisse de 41 ans croit davantage au karma qu’aux dieux du hockey. Sa troupe méritait un bon sort. Elle l’a obtenu en gagnant sa place dans le carré d’as. Le travail n’est toutefois pas terminé. Comme il l’a dit devant les caméras de télévision, ce ne sont pas des vacances à la plage.

Par sa façon de diriger et sa philosophie, Wohlwend fait certainement réfléchir les grands penseurs du hockey. Il ne ferme aucune porte quant à son avenir. Dans le vestiaire, il fait l’unanimité.

«Il faut le côtoyer chaque jour pour avoir le portrait complet de l’homme. Il est toujours de bonne humeur. On est ses enfants. Il peut t’engueuler, mais il viendra te sauter dans les bras après le match. Il est toujours fier de nous», a exprimé Valentin Nussbaumer, un attaquant des Cataractes de Shawinigan.