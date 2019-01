Le Toronto FC a un nouveau DG

Le Toronto FC a annoncé jeudi qu’Ali Curtis agira désormais comme directeur général de l’organisation, tandis que le départ de Tim Bezbatchenko a été confirmé.

Selon ce qu’avaient rapporté la veille plusieurs médias, dont le «Columbus Dispatch», Bezbatchenko se joindra au Crew de Columbus. Son embauche devrait être confirmée plus tard en janvier.

Pour sa part, Curtis a assumé les fonctions de directeur sportif des Red Bulls de New York de 2014 à 2015, menant ceux-ci vers le sommet du classement général de la Major League Soccer (MLS) en 2015. L’homme de 40 ans aura le mandat de replacer la formation torontoise sur la bonne voie, elle qui a raté les séries éliminatoires en 2018 après avoir remporté la Coupe MLS l’année précédente.

«Nous voulons gagner et le faire de la bonne façon. Je devrai être un leader et aussi un bon coéquipier, a déclaré Curtis en conférence de presse. Les organisations ont de plus en plus des identités différentes au sein de la ligue et même s’il y a des similitudes, ma manière d’aborder les choses ne sera pas comme celle d’autrefois avec les Red Bulls. [...] Ce sera également important d’avoir un bon contrôle sur ce qui se passe chez les jeunes. On devra prôner une approche intégrée avec le Toronto FC II et l’académie, et ce, très vite.»

«Ali amène de l’expérience de la MLS, car il a été un joueur et un dirigeant dans cette ligue. Son travail a permis aux Red Bulls de finir en tête du classement une fois et de solidifier leur académie aidant les jeunes à devenir des professionnels, a commenté le président du Toronto FC, Bill Manning, dans un communiqué. Il fallait agir rapidement et de façon décisive. Nous sommes excités d’amorcer le travail avec Ali et ça commencera avec le repêchage de la semaine prochaine.»