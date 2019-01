La réponse parfaite de Crosby à un partisan railleur

Sidney Crosby a encore une fois démontré qu'il avait énormément de classe après la rencontre de mercredi face aux Rangers de New York.

Victime de railleries de la part d'un partisan du clan adverse, l'attaquant des Penguins de Pittsburgh a trouvé le meilleur moyen d'y répondre.

Il a offert un bâton autographié au partisan en question, le félicitant au passage pour ses moqueries originales.

@RickCarpiniello - funny story from last night’s game. Guy sitting next to penalty box was lighting up Sid all game with some fantastic chirps. A trainer delivered this to him after the final buzzer. pic.twitter.com/4DZf9ZtlxF