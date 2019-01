Jeff Skinner s'illustre dans une victoire des Sabres

Les Sabres ont savouré une rare victoire face aux Panthers de la Floride, ayant le dessus pour une première fois en huit matchs contre cette équipe en vertu d’un gain de 4 à 3, jeudi, à Buffalo.

La dernière victoire des Sabres contre les Panthers remontait au 27 mars 2017. Les Sabres avaient alors eu le dessus 4 à 2.

Jeff Skinner a inscrit deux buts dans la victoire. Ses coéquipiers Tage Thompson et Sam Reinhart ont également déjoué Roberto Luongo, qui a réalisé 29 arrêts.

Linus Ullmark a repoussé 35 rondelles dans la victoire, étant déjoué par Frank Vatrano, Mike Hoffman et Aleksander Barkov.

Jack Eichel n’était pas en uniforme, lui qui s’est blessé dans un revers de 3 à 1 des Sabres contre les Islanders de New York, lundi.

Les Bruins en forme

Brad Marchand et Jake DeBrusk ont tous deux réussi des doublés dans une victoire de 6 à 4 des Bruins contre les Flames de Calgary, à Boston.

Après avoir raté l’entraînement matinal pour assister à la naissance de son fils, David Krejci a récolté deux mentions d’aide, tout comme Patrice Bergeron et Torey Krug. David Pastrnak a inscrit un but et ajouté une aide.

L’ancien gardien du Canadien de Montréal Jaroslav Halak a bloqué 33 rondelles et obtenu sa troisième mention d’aide de la campagne dans la victoire.

Johnny Gaudreau a quant à lui fait scintiller la lumière rouge pour les visiteurs. Il compte ainsi quatre buts et neuf points à ses trois plus récentes sorties. Les Flames ont malgré tout subi un premier revers en temps réglementaire en cinq parties.

Une autre défaite pour les Flyers

Les Flyers ont subi une cinquième défaite d’affilée lorsque les Hurricanes de la Caroline les ont vaincus par la marque de 5 à 3, à Philadelphie.

Dougie Hamilton, Justin Williams et Teuvo Teravainen ont touché la cible sans réplique en deuxième période. Sebastian Aho s’est fait complice des trois réussites.

Le gardien des Hurricanes Petr Mrazek voyait de l’action dans un 200e match en carrière. Il a signé une 85e victoire en vertu d’une performance de 33 arrêts.