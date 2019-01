Défaite dramatique d'Eugenie Bouchard à Auckland

La Québécoise Eugenie Bouchard a montré de belles choses à l'aube des Internationaux d'Australie, mais n'a pas su fermer les livres contre la 14e mondiale Julia Goerges, vendredi matin, en Nouvelle-Zélande.

En avant 3-0 lors de la troisième et dernière manche, la native de Westmount s'est fait rattraper. L'Allemande, championne en titre du tournoi d'Auckland, s'est défait d'une balle de match pour renverser Genie 3-6, 6-3 et 7-6 (6).

Goerges, qui accède ainsi aux demi-finales du tournoi, croisera le fer avec la Slovaque Viktoria Kuzmova, qui est venue à bout de la sensation américaine Amanda Anisimova 6-3, 2-6, 6-4 plus tôt dans la journée.

Bouchard, qui pointe au 87e rang mondial, s'est tout de même battue pour effacer deux balles de match avant de finalement céder le dernier point à l'Allemande.

What a matchpoint from @juliagoerges!



Comes back to top Bouchard, 3-6, 6-3, 7-6(6) @ASB_Classic �� pic.twitter.com/RbYRoXuUrE