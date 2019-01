Énorme exploit pour Bianca Andreescu à Auckland

La jeune Canadienne Bianca Andreescu a réalisé tout un exploit, jeudi, alors qu'elle a triomphé de la troisième joueuse mondiale, la Danoise Caroline Wozniacki, lors du deuxième tour du tournoi d'Auckland en Nouvelle-Zélande.

Andreescu, issue des qualifications et 152e joueuse au monde, a vaincu la championne en titre des Internationaux d'Australie et favorite du tournoi en deux manches de 6-4 et 6-4.

Il s'agit bien évidemment de la plus grosse victoire de la carrière d'Andreescu.

La Canadienne de 18 ans a été efficace dans les moments de pression puisqu'elle a sauvé 10 des 12 balles de bris auxquelles elle a fait face.

«J'ai visualisé des victoires contre des joueuses de haut niveau comme elle et c'est un rêve devenu réalité, a indiqué Andreescu sur le site de la WTA. Je sais que j'ai le niveau. (Ma confiance) a été propulsée vers le haut à 20 reprises aujourd'hui. Elle a été numéro 1 mondiale et a remporté un tournoi majeur.

«Je me suis battue jusqu'à la fin. J'étais si concentrée qu'à un moment, je ne savais plus le pointage. Je suis très satisfaite de ma performance. Je tentais de rester dans le moment présent, mais à 5-4 à la deuxième manche, je savais vraiment que je l'avais.»

Andreescu a d'ailleurs terminé le match avec un superbe coup droit en décroisé que Wozniacki n'a pu toucher.

Au final, l'Ontarienne a claqué un as et commis trois doubles fautes.

Lors des quarts de finale, Andreescu croisera le fer avec une autre championne de tournois du Grand Chelem, l'Américaine Venus Williams.

Raonic s'incline en double

De son côté, le Canadien Milos Raonic et le Suédois Robert Lindstedt ont été défaits lors des quarts de finale du double du tournoi de Brisbane en Australie, par le pointage de 6-4 et 7-5 devant les Australiens James Duckworth et Jordan Thompson.