Des patins sur mesure comme ceux de Connor McDavid ou Patrice Bergeron

Publié aujourd'hui à 19h04

Mis à jouraujourd'hui à 19h06

Des patins de hockey faits sur mesure?

Ouais, c’est la dernière tendance dans le monde du hockey.

Les joueurs de la LNH, des ligues professionnelles et des ligues de hockey junior à travers le monde en portent de plus en plus.

Pourquoi? C’est assez simple. C’est une question de confort et surtout de performance. Imagine un patin moulé 100% à la forme de ton pied et aux points de pression de tes chevilles. Fini les ampoules, fini le « cassage de patins neufs» pendant 10-12 matchs et fini les patins trop petits ou trop grands.

J’étais curieux de voir le processus technologique utilisé par des marques telles que Bauer, TRUE ou CCM qui offrent maintenant la possibilité au public de s’équiper comme un joueur de la LNH. Après quelques appels, on m’a offert une petite visite à l’usine CCM de Saint-Jean-sur-Richelieu, à moins de 25 minutes de Montréal.

Dans ce gigantesque entrepôt, 46 employés dont 21 affectés à la ligne de production s’affairent à confectionner une quarantaine de patins « pros » par jour. C’est en plein là que sont assemblés notamment les patins de Sidney Crosby, Connor McDavid, John Tavares, Patrice Bergeron ou Brent Burns.

Combien ça vaut? Les prix varient entre 999,99$ et 1199,99$. Oui, c’est cher.

Disons simplement que c’est le genre de patin que tu ne changes pas à chaque 3 ans.