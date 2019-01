DeMar DeRozan a le dessus sur Leonard et les Raptors

DeMar DeRozan a réussi un triple double à son premier match contre son ancienne équipe, aidant les Spurs à l’emporter au compte de 125 à 107 face aux Raptors de Toronto, jeudi, à San Antonio.

L’ancienne vedette des Raptors a inscrit 21 points en plus d’ajouter 14 rebonds et 11 mentions d’assistance dans la victoire.

DeRozan a été acquis de la formation torontoise en compagnie de Jakob Poeltl et d’un choix de premier tour en retour de Kawhi Leonard et Danny Green. Leonard a quant à lui récolté 21 points, récupéré un ballon sous les paniers et s’est fait complice de cinq paniers des siens.

Le Québécois Chris Boucher a quant à lui réussi un tir de trois points et mis la main sur deux rebonds, étant utilisé pendant 4 min 43 s.

DeRozan retrouvera les partisans des Raptors le 22 février prochain.