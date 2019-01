Anthony Mantha ne cache pas sa joie

L’attaquant des Red Wings de Detroit Anthony Mantha effectuera un retour au jeu à l’occasion du match de vendredi contre les Predators de Nashville et il ne cache pas sa joie.

Le Québécois se trouvait à l’écart du jeu en raison d’une fracture à la main subie durant un combat avec Patrik Nemeth, de l’Avalanche du Colorado.

«C’est excitant, a admis jeudi au site de son équipe celui n’ayant pas joué depuis le 2 décembre. Il y a quelques jours, on m’a donné une période de sept jours avant de revenir et les sensations dans mon doigt sont nettement meilleures. Donc, le médecin m’a donné le feu vert hier [mercredi] et je ne peux plus attendre.»

«Je dois maintenant retrouver mon synchronisme, a-t-il ajouté. La convalescence s’est déroulée plus rapidement que prévu, c’est pour cela qu’on m’a permis de revenir.»

À l’entraînement de jeudi, Mantha complétait un trio comprenant Frans Nielsen et Thomas Vanek.

«Je veux revoir Mantha à sa vitesse normale, a expliqué l’instructeur-chef Jeff Blashill. On a songé à différentes idées et l’une d’entre elles était de le placer avec Thomas et Fransy, car en Vanek, il comptera sur un joueur talentueux qui effectuera des jeux à l’attaque. Quand Mantha patinera réellement, cela procurera de la vitesse à cette ligne. Aussi, il peut être rapide et on verra où cela mènera.»

Mantha a récolté neuf buts et cinq mentions d’aide pour 14 points en 27 rencontres cette saison, tout en affichant un différentiel de -8. Par ailleurs, le Canadien de Montréal visitera les Wings, mardi.