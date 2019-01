Tour de Ski: Alex Harvey écarté du top 10 lors du 15 km

Le Québécois Alex Harvey a pris la 14e position du 15 kilomètres départ groupé lors de la quatrième étape du Tour de Ski, à Oberstdorf, en Allemagne, mercredi.

L'athlète de 30 ans a terminé avec le même temps que le Norvégien Simen Hegstad Krueger, qui a pris le 13e rang, accusant un retard de 9,1 secondes sur le gagnant de l'épreuve, le Norvégien Emil Iversen.

Iversen a remporté la course en raison d'un temps de 45 min 30,3 sec. Il a devancé l'Italien Francesco De Fabiani (+0,9s) et le Russe Sergey Ustiugov (+2,0s).

Les Canadiens Bob Thompson et Len Valjas ont pris les 64e et 67e rangs de la course.

Harvey, après la quatrième de sept épreuves, est 15e au classement général du Tour de Ski. Il accuse un retard de 2 min 27,7 sec sur le meneur, le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo.

Jeudi, Harvey prendra part à la poursuite de 15 kilomètres, toujours à Oberstdorf, en Allemagne.