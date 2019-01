Soirée difficile pour Henrik Lundqvist

Henrik Lundqvist a cédé six fois sur seulement 18 lancers et les Rangers se sont inclinés par la marque de 7 à 2 devant les Penguins de Pittsburgh, mercredi à New York.

Voyez le résumé des matchs de la LNH pour la soirée de mercredi, ci-dessus.

Le gardien, dont l’invitation au match des étoiles a été confirmée plus tôt dans la soirée, a été remplacé au dernier tiers par Alexandar Georgiev.

Matt Murray a été moins généreux devant la cage des visiteurs en bloquant 28 des 30 tirs dirigés vers lui. Il n’a été déjoué que par Ryan Strome et Pavel Buchnevich.

Kristopher Letang, Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Jake Guentzel et Dominik Simon ont tous amassé un but et une mention d’aide dans la victoire.

Crosby a récolté plus d’un point à chacune de ses cinq dernières sorties.

Zach Aston-Reese et Tanner Pearson ont aussi fait trembler les cordages pour les Penguins.

Johnny Gaudreau prolonge le calvaire des Red Wings

À Detroit, Johnny Gaudreau a obtenu quatre points, dont le but gagnant, et a prolongé la série de défaites des Red Wings à six en menant les Flames de Calgary vers un gain de 5 à 3.

En plus de faire mouche à mi-chemin au dernier tiers, l’attaquant américain a préparé les réussites de Sean Monahan, TJ Brodie et Elias Lindholm.

Michael Frolik a complété la marque dans un filet désert.

Les favoris de la foule avaient pourtant bien entamé la rencontre avec un superbe but de Darren Helm, qui effectuait un retour au jeu après avoir raté 21 rencontres à cause d’une blessure à l’épaule.

L’ancien du Canadien de Montréal Jacob de la Rose et Andreas Athanasiou ont aussi fait mouche pour les «Wings».

Devant la cage des Flames, Mike Smith s’est dressé devant 29 des 32 lancers auxquels il a fait face.

Jimmy Howard, qui partagera le filet avec Carey Price pour l’équipe d’étoiles de la section Atlantique, a pour sa part réalisé 30 arrêts dans la défaite.