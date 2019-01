Ryan McDonagh, un candidat au trophée Norris

S’il n’en tenait qu’au directeur général du Lightning de Tampa Bay, Julien BriseBois, Ryan McDonagh ferait partie des candidats au trophée Norris, remis au meilleur défenseur, au terme de la saison actuel.

S’il est conscient que cette récompense est habituellement réservée aux arrières qui se démarquent sur le plan offensif, il croit malgré tout que l’Américain est l’une des pièces maîtresses de son club, qui trône au sommet du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Par ailleurs, McDonagh a malgré tout amassé trois buts et 23 points tout en conservant un différentiel de +20 en 40 parties.

«Peut-être qu’il a des statistiques plus basses que d’autres défenseurs, mais son temps de jeu n’est pas le même, a-t-il analysé, selon le quotidien "Tampa Bay Times". Il n’est pas toujours présent lors des mises au jeu offensives et il n’a pas tout le temps de jeu en avantage numérique. Puis il hérite des confrontations les plus difficiles presque tous les matchs.»

Exceller face aux meilleurs

Ces confrontations, BriseBois les remarque. Il a notamment mentionné une rencontre face à l’Avalanche du Colorado, le 8 décembre dernier. La formation floridienne l’avait emporté 7 à 1. Le DG a été très élogieux envers McDonagh.

«Son match contre le Colorado, je ne sais pas si j’ai déjà vu un meilleur match de la part d’un défenseur, a-t-il concédé. C’était incroyable à quel point il jouait bien ce jour-là contre quelques-uns des meilleurs joueurs au monde en Nathan MacKinnon, [Gabriel Landeskog et Mikko Rantanen].»

«McDonagh et peu importe ceux qui ont été ses partenaires ont des confrontations difficiles et ils ont fait de l’excellent travail pour garder les noms de bons marqueurs hors de la feuille de pointage.»

Repêché au premier tour par le Canadien de Montréal en 2007. McDonagh a été impliqué dans la transaction-choc qui l’a envoyé aux Rangers de New York en retour de Scott Gomez, notamment.