Payé par les Jays, Tulo jouera pour les Yankees

Selon le réseau ESPN, l'ancien joueur d'arrêt-court des Blue Jays de Toronto, Troy Tulowitzki, s'est entendu avec les Yankees de New York.

Libéré par la formation de la Ville Reine en décembre dernier, «Tulo» bénéficiera d'un salaire de 20 millions de dollars des poches... des Torontois. Les New Yorkais ne devraient payer que le minimum autorisé par les Ligues majeures (MLB).

Free agent shortstop Troy Tulowitzki is in agreement on a deal with the New York Yankees pending a physical, league sources tell ESPN. Tulowitzki is expected to join the Yankees on a league-minimum deal, with the Toronto Blue Jays paying the remainder of his $20 million salary.