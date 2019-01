Mondial junior: le gardien suisse étouffe la Suède

Le gardien suisse Luca Hollenstein a été intraitable devant son filet et a mené son équipe à une victoire de 2 à 0 contre la Suède en quart de finale du Championnat du monde de hockey junior, mercredi à Victoria.

Hollenstein a réalisé 41 arrêts pour décrocher le blanchissage. Il a réussi son plus beau pendant un désavantage numérique au deuxième tiers alors qu’il s’est déplacé vers sa gauche pour voler un but certain à Lucas Elvenes.

Son vis-à-vis, Samuel Ersson, a lui aussi bien fait en bloquant 33 des 35 lancers auxquels il a fait face.

Les Suisses ont trouvé le fond du filet une première fois en première période quand Yannick Bruschweiler s’est servi d’un défenseur adverse comme écran pour surprendre Ersson d’un tir vif.

Luca Wyss a doublé l’avance des siens au deuxième tiers grâce à son travail acharné près du filet pendant un avantage numérique.

La Suisse n’a remporté qu’une médaille dans son histoire au Mondial junior, le bronze en 1998. Elle pourrait retrouver le Canada vendredi en demi-finale si les représentants de l’unifolié défont la Finlande plus tard en soirée.

Le Kazakhstan en avance

Plus tôt dans la journée, le Kazakhstan a remporté le premier match de la ronde de relégation en défaisant le Danemark par la marque de 4 à 3.

Les deux équipes disputent une série deux de trois pour savoir qui aura le privilège de participer au Mondial de 2020. Les perdants seront relégués et remplacés par l’Allemagne lors du prochain tournoi.

Oleg Boiko, Yernar Musabayev, Sayan Daniyar et Artur Gatiyatov ont fait mouche dans la victoire mercredi.

Le Kazakhstan et le Danemark, qui croiseront de nouveau le fer vendredi, ont chacun perdu leurs quatre matchs en ronde préliminaire.