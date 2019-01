Les Twins ajoutent un solide cogneur

Les Twins du Minnesota ont ajouté un peu de puissance à leur formation, mercredi, en embauchant le vétéran Nelson Cruz.

Le Dominicain de 38 ans a obtenu un contrat d’un an pour 14 millions $.

En 2018, Cruz a réussi 37 circuits et 97 points produits dans l’uniforme des Mariners de Seattle. Il fait définitivement partie des meilleurs du baseball majeur au niveau de ces statistiques au cours des cinq dernières années.

Depuis 2014, Cruz a effectivement totalisé 203 circuits et produit 522 points. Il est surtout employé comme frappeur de choix.

En carrière, l’athlète a obtenu 360 longues balles, ce qui le place provisoirement au quatrième rang parmi les joueurs actifs, derrière Albert Pujols, Miguel Cabrera et Edwin Encarnacion. En plus de porter les couleurs des Mariners, Cruz a aussi joué avec les Orioles de Baltimore, les Rangers du Texas et les Brewers de Milwaukee.